الامارات | تيغالي يتخلى عن عاطفة 7 سنوات مع الوحدة من أجل «النصر»

شكرا لقرائتكم خبر عن تيغالي يتخلى عن عاطفة 7 سنوات مع الوحدة من أجل «النصر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون الأنظار شاخصة إلى المهاجم الدولي سيبستيان تيغالي، خلال المباراة التي ستجمع الوحدة مع النصر في الساعة 19:45 من مساء اليوم، ضمن دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، في أول مواجهة له ضد فريقه السابق.

وكان تيغالي (36 عاماً) قد انتقل، صيف الموسم الحالي، إلى النصر، قادماً من الوحدة في صفقة انتقال حر بناء على رغبة إدارة الوحدة، لعدم توصلها لاتفاق مادي مع اللاعب.

ونجح تيغالي في قيادة الوحدة، للفوز بكأس رئيس الدولة مرة واحدة، وكأس الخليج العربي مرتين، والسوبر مرتين، دون أن يحرز لقب الدوري الذي استعصى على الوحدة منذ موسم 2008-2009.

ودفع التاريخ المضيء الذي سطره تيغالي مع الوحدة، مدرب العنابي الصربي رازوفيتش، إلى امتداح مهاجم النصر قبل المباراة، متوقعاً أن يُظهر اللاعب احترافية كبيرة في هذا اللقاء، بعيداً عن العواطف التي ارتبط بها مع نادي الوحدة.

وسيكون الوحدة، الذي ودع كأس الخليج العربي من المرحلة الأولى، أمام ضغوط كبيرة للمنافسة على لقب كأس رئيس الدولة، بعد أن بات بعيداً نسبياً عن المنافسة في لقب الدوري، بعد أن فقد خمس نقاط في آخر جولتين.

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