الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيريسيمو

ذكرت صحيفة «يو أو إل» البرازيلية، أن نادي سانتوس تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، للتعاقد مع المدافع البرازيلي لوكاس فيريسيمو، مشيرة إلى أن اللاعب يفضل الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي، بعدما أبدى الأخير رغبته في ضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً.

مدرب

رفض مدرب وطني عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم لتدريب فريق للمراحل السنية، لأن الراتب غير مجدٍ، في وقت يعتبر من المدربين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة التدريبية.

توصية

انتقد مراقبون تأخر لجنة مهمة باتحاد لعبة جماعية في رفع توصياتها وتقريرها النهائي إلى مجلس الإدارة، بشأن إلغاء لائحة محددة من عدمه، تتعلق بلوائح الاتحاد المعني، خصوصاً أنها أثارت جدلاً كبيراً.

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