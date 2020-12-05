الامارات | 5 أسئـلــة.. حسن زهران: كرة القدم مثل الزواج لا يمكن الانفصال عنها بسهولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئـلــة.. حسن زهران: كرة القدم مثل الزواج لا يمكن الانفصال عنها بسهولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدافع عجمان حسن زهران (35 عاماً) أنه لا يفكر في اعتزال كرة القدم، على الرغم من الإصابة القوية التي أبعدته عن استكمال الموسم الحالي، بعد أن أجرى عملتين جراحيتين في الركبة وتحديداً في المفصل.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن كرة القدم مثل الزواج لا يمكن الانفصال عنها بسهولة»، موضحاً أنه سيسافر إلى برشلونة في الفترة المقبلة لاستكمال مراحل العلاج والتأهيل هناك لاستعادة كامل جاهزيته الصحية.

ونفى مدافع عجمان أن يكون لاعب النصر قد تسبب في إصابته، مشدداً على أنه كان احتكاكاً عادياً، والاصابة جاءت نتيجة السقوط الخاطئ على الأرض.

وعزا حسن زهران الإصابة التي تعرض لها لاعبون عدة في صفوف عجمان إلى عدم إقامة معسكر خارجي لتجهيز اللاعبين وحمايتهم من أي إصابات، بسبب الحمل الزائد للمباريات.. وتالياً نص الحوار:

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