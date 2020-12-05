الامارات | العين على الفوز الأول بدوري السلة من بوابة الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن العين على الفوز الأول بدوري السلة من بوابة الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب فريق السلة في نادي العين تحقيق انتصاره الأول في دوري الرجال، حين يلتقي في السابعة والنصف مساء اليوم جاره الوحدة، في لقاء يقام على صالة بني ياس لحساب الجولة الثانية في إياب الدور التمهيدي للبطولة.

كما تشهد الجولة، وفي تمام السابعة، إقامة ثلاث مباريات في التوقيت ذاته، حين يحل الجزيرة ضيفاً على الظفرة في المجموعة الثانية، على أن تستضيف صالتا النصر والبطائح مواجهتي المجموعة الأولى، وذلك بلقاء «العميد» مع الشارقة، والبطائح أمام الوصل.

ويتطلع العين، صاحب النقاط الخمس، لتحقيق انتصارٍ يضمن له التخلي عن مركزه الأخير في فرق المجموعة، فيما يدخل الوحدة مباراته بشعار تكرار الفوز ذهاباً على الزعيم العيناوي نوفمبر الماضي بواقع «99-49»، والارتقاء إلى النقطة 12 في صدارة فرق المجموعة، خصوصاً أن الظفرة الوصيف وصاحب رصيد التسع نقاط يدخل اختبار الجزيرة الباحث عن رد اعتبار خسارته ذهاباً «52-80»، والارتقاء إلى النقطة السابعة التي تجنبه فض الشراكة عن المركز الأخير لفرق المجموعة.

وعلى صعيد المجموعة الأولى، يبحث الشارقة «حامل اللقب» عن فوزٍ يضمن له النقطة العاشرة، والدخول شريكاً على الصدارة مع شباب الأهلي المرتاح في هذه الجولة، فيما يطلب النصر تكرار فوزه على الملك ذهاباً «85-82»، والارتقاء إلى المركز الثالث والنقطة الثامنة، خصوصاً أن البطائح بنقاطه السبعة يدخل في اختبارٍ صعب أمام الوصل الطامح إلى تسجيل انتصاره الأول.

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