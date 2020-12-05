شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يعلن قائمة طلائع الجيش في مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الأهلي، يوم السبت، في نهائي كأس مصر.
وضمت القائمة كلًا من:
حراسة المرمى: محمد بسام – محمد شعبان.
خط الدفاع: أحمد علاء – حسين السيد – محمد ناصف – خالد سطوحي – على الفيل – أحمد زولا – حسن مجدي – مصطفى الزناتي.
خط الوسط: مهند لاشين – إسلام محارب – أحمد سمير – فرانك ستيفن – عمرو السيسي – إبراهيما كونيه – مصطفى جمال – توني جوميز.
وفي خط الهجوم: عمرو مرعي – عمرو جمال – ناصر منسي.
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