شكرا لقرائتكم خبر عن كاف: إيقاف لاعب بيراميدز بسبب تعاطيه المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي بيراميدز تلقي خطابًا رسميًا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، يبلغه خلاله بإيقاف إبراهيم حسن لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب تعاطيه للمنشطات.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «إبراهيم حسن خضع لكشف منشطات خلال مواجهة فريقه أمام حوريا كوناكري في نصف نهائي البطولة الكونفيدرالية».

وأضاف: «وأثبت الكشف الذي خضع له اللاعب تعاطيه لمواد منشطة مما أدى لإيقافه».

وشدد: «نادي بيراميدز استأنف على العقوبة، ورفع قضية في الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، وإبراهيم لن يتمكن من المشاركة سواء محليا أو قاريًا لحين انتهاء الإيقاف».