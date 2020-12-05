شكرا لقرائتكم الونش يضغط على الزمالك للرحيل لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن نادي بيراميدز تلقي خطابًا رسميًا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، يبلغه خلاله بإيقاف ابراهيم حسن لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب تعاطيه للمنشطات.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر تصريحات تليفزيونية، أن إبراهيم حسن خضع لكشف منشطات خلال مواجهة فريقه امام حوريا كوناكري في نصف نهائي البطولة الكونفدرالية".

وأتم: "وأثبت الكشف الذى خضع له اللاعب تعاطيه لمواد منشطة مما أدي لايقافه".

وشدد: "نادي بيراميدز استئانف على العقوبة، ورفع قضية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، وإبراهيم لن يتمكن من المشاركة سواء محليا او قاريًا لحين انتهاء ايقاف".

وأكمل عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي بيراميدز دخلوا فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بالزمالك من أجل التعاقد مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأبيض وهو ما رفضه مسئولي الزمالك نهائيًا.

وأكد أن محمود الونش عقد جلسة مع أيمن يونس من أجل إقناعه والضغط للرحيل إلى بيراميدز بسبب حصوله على مقابل مادي مجزي حال رحيله.

وتابع: "يأتي ذلك فى ظل رغبة مسؤولي بيراميدز في بناء فريق قوي بلاعبين أصحاب خبرة للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد"

وقال إن الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك وافق علي تجديد عقده مع الزمالك الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه من المنتظر ان يعقد اللاعب جلسة في حضور وكيله مع مسؤولي الزمالك الاثنين المقبل من أجل توقيع العقود.

وتابع: "اشترط فرجاني الحصول علي مبلغ 2 مليون دولار فى الموسم من اجل تجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل على أن يحصل على نصف راتب السنة المقبلة كاش، أي حصوله على مليون دولار".

وأوضح عمر ربيع ياسين أن الجلسة تكمن في حصول ساسي على مليون دولار بالإضافة إلى 300 ألف دولار مستحقات متأخرة له لدى النادي.