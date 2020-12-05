شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: أتمنى تحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا يوماً مع الزمالك ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن ‏يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا يوماً مع النادي الأبيض.‏وقال سليمان في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:" نفسي أعيش لحد ما أوصل نهائي أفريقيا تاني ‏مع الزمالك وأحقق البطولة" وأبدى سليمان حزنه على ضياع اللقب الأفريقي من الزمالك الجمعة ‏الماضي.‏

وأشار مؤمن سليمان أنه ‏تعمد التركيز على اللعب في العمق خلال مواجهة الأهلي بنهائي كأس ‏مصر موسم 2015-2016 قائلا " الأهلي كان لديه مساحة شاسعة بين ثنائي الارتكاز ‏وقلب الدفاع، وهذا ما ساتغلناه وسجلنا الأهداف الثلاثة بهذه الطريقة".‏

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، وافق على انضمام أحمد الشيخ، جناح الأهلى السابق، بعد عرضه عليه من جانب الكرة بالنادى، وسيتم حسم الملف بشكل نهائى خلال الساعات المقبلة حيث تدور مشاورات فى الوقت الحالى بين لجنة الكرة واللجنة المسؤولة عن إدارة النادى لحسم مصير الصفقة بعد موافقة المدير الفنى على ضم اللاعب.

وكشف المصدر ذاته إن اللاعب حتى الآن رغم اتفاقه مع مسئولى بيراميدز، على عقد جلسة لتحديد مدى إمكانية انضمامه إلى صفوف الأخير إلا إنه ينتظر قرار إدارة الزمالك النهائى بشأن ضمه من عدمه، خاصة إنه تم إخطاره أن الحسم سيكون خلال ساعات بشأن مدى إمكانية ضمه لقلعة ميت عقبة من عدمه.

فيما أبرم مسئولو الزمالك، اتفاقات تسوية مع الثنائى الكونغولى كابونجو كاسونجو والنيجيرى معروف يوسف، لاعبى الفريق السابقين، بعد الاستغناء عن جهودهما يقتضى بحصولهما على المستحقات المتبقية لهما لدى نادى الزمالك، دون تقديم شكاوى ضد النادى وتقتضى تلك الاتفاقات التى تمت فى جلسة أمس الجمعة، بحصول الثنائى على المستحقات الخاصة بهما لدى النادى بعد رحيلهما فى مدة أقصاها شهرين ونصف، ووقع الثنائى معروف يوسف وكاسونجو على اتفاقات التسوية مع نادى الزمالك وعلى إثر تلك الاتفاقات قام معروف يوسف بالانتقال إلى صفوف البنك الأهلى، الصاعد حديثًا إلى الدورى المصرى الممتاز، لمدة موسمين، مع وضع بند فى عقده يقتضى بإمكانية استعادة الزمالك لجهوده فى أى فترة انتقالات مقابل سداد 300 ألف دولار.

ويحق للثنائى معروف يوسف وكاسونجو تقديم شكوى ضد الزمالك حال عدم الحصول على المستحقات فى المواعيد المحددة فى اتفاقات التسوية التى إبرامها فى عقود اتفاق بين الطرفين وشارك معروف يوسف مع المقاولون العرب الموسم الماضى فى 28 مباراة، بواقع 26 فى الدورى الممتاز ومباراتان بكأس مصر، وسجل خلالها هدفًا وصنع هدفين، فيما شارك مع الزمالك على مدار مشواره بالقلعة البيضاء، فى 135 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 14، وإجمالاً شارك اللاعب النيجيرى فى 181 مباراة بالدورى المصرى سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 15 هدفًا.