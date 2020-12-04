شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «الحنفي» يدير الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، والتي ستجمع الفريقين مساء غد السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، في نهائي كأس مصر.
واختارت اللجنة الحكم محمد الحنفي ليقود طاقم التحكيم، ويعاونه أحمد حسام ويوسف البساطي، ومحمد الصباحي حكما رابعا، وحكم الفيديو طارق مجدي ويساعده محمود عاشور.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
117,156
-
تعافي
103,082
-
وفيات
6,713
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. «الحنفي» يدير الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.