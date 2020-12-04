شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن التعاقد مع نجم الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلنت إدارة نادي سيراميكا التعاقد مع لاعب وسط نادي الترجي التونسي، الغاني كوامي بونسو لمدة موسمين، ضمن خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الحالية.
ونجح معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا، في إنهاء الصفقة مع اللاعب ووكيل أعماله، لينجح الفريق في ضم النجم الغاني الذي كان يتنافس عليه العديد من الأندية.
ووقع اللاعب، مساء اليوم، على عقود انضمامه لفريق سيراميكا في حضور طارق أبوالعينين، نائب رئيس النادي، عقب اجتياز بونسو الكشف الطبي بنجاح.
ويشارك الغاني صاحب الـ 26 عاما في تدريبات سيراميكا بدءًا من غد السبت، استعدادًا لخوض مباريات الدوري الممتاز الذي ينطلق في الحادي عشر من ديسمبر الجاري.
وتواصل إدارة نادي سيراميكا مجهوداتها المتواصلة لتوفير كل احتياجات المدير الفني هيثم شعبان، من أجل الظهور بشكل لائق في منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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