شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يحصد جائزة لاعب الشهر بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن شهر نوفمبر. وأعلن الحساب الرسمي للدوري الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن رونالدو اقتنص جائزة الأفضل في المسابقة خلال شهر نوفمبر. وسيتم تسليم الجائزة يوم السبت 5 ديسمبر، قبل مباراة يوفنتوس ضد تورينو، ويحتل اليوفي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المحلي، بفارق 6 نقاط عن ميلان الحالم باستعادة أمجاده في التسعينيات. الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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