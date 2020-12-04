شكرا لقرائتكم خبر عن بفارق لقب عن بايرن ميونخ.. الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن الـ 21 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشر موقع «Transfermarkt» المتخصص في الإحصائيات وتنقلات اللاعبين وأسعارهم، تقريرًا مطولًا عن النادي الأهلى المصري، عقب فوزه بالبطولة التاسعة في دوري أبطال أفريقيا، وذكر التقرير أن الأهلى حصل على 43 بطولة منذ بداية القرن الحالى، سواء قاريًا أو محليًا، ليكون الفريق الوحيد المتربع على أندية العالم من حيث التتويج.

وأوضح التقرير أن الأهلى المصري نجح في اقتناص 7 ألقاب لدوري الأبطال، بجانب 13 بطولة الدوري و11 سوبر محلي، و5 ألقاب كأس مصر، و6 سوبر أفريقي، بجانب لقب واحد للكونفيدرالية.

وكشف التقرير أن الأهلي يتفوق على بايرن ميونيخ الألماني الذي يأتي في المركز الثاني بترتيب أكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات في القرن الـ 21 برصيد 42 لقبًا.

وفاز بايرن ميونخ ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019/2020، قبل أن يحصد لقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتابع الموقع العالمي: الأهلي هو الفريق الإفريقي الوحيد في قائمة الأكثر تتويجًا بالعالم بالقرن الـ 21، في الوقت الذي يتواجد فيه ريـال مدريد الإسباني خارج المراكز العشرة الأولى.

وأكد أن بإمكان الأهلي مواصلة تعزيز تربعه على صدارة الأكثر تتويجًا بالعالم إذا نجح في حصد لقب كأس مصر في المباراة النهائية للمسابقة أمام طلائع الجيش والسوبر الإفريقي حين يواجه نهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية.

وجاء ترتيب أكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات في القرن الـ21 كالتالي:

1- الأهلي (مصر)- 43 لقبا.

2- بايرن ميونيخ (ألمانيا)- 42 لقبا.

3- لينكولن ريد أمبس (جبل طارق)- 40 لقبا.

4- برشلونة (إسبانيا)- 34 لقبا.

5- بورتو (البرتغال)- 33 لقبا.

6- شاختار دونيتسك (أوكرانيا)- 33 لقبا.

7- سلتيك (أسكتلندا)- 33 لقبا.

8- دينامو زغرب (كرواتيا)- 33 لقبا.

9- شريف تيراسبول (مولدوفا)- 33 لقبا.

10- أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)- 33 لقبا.

11- ريـال مدريد (إسبانيا)- 30 لقبا.

12- باريس سان جيرمان (فرنسا)- 29 لقبا.