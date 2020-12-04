الجزيرة يخطط للذهاب بعيداً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أيمن بشير

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن فريقه ينتظر خوض مباراة صعبة أمام الظفرة في بطولة كأس رئيس الدولة التي تختلف المواجهات فيها عن بطولة الدوري لأنها تتطلب تعاملاً ذهنياً وفنياً خاصاً، مشدداً أنه على لاعبي «فخر أبوظبي» نسيان أنهم قدموا مستويات جيدة في آخر 3 مباريات لهم بالدوري والتفكير فقط في مباراة الكأس.

وكشف مدرب الجزيرة عن جاهزية جميع اللاعبين باستثناء الثنائي عموري والنيجيري ايزيكيل بداعي الاستشفاء والتأهيل من الإصابة.

ووصف الظفرة بالفريق القوي الذي لديه لاعبون مميزون في جميع الخطوط وبالأخص الهجوم والوسط، لافتاً إلى أنهم يدركون جيداً ماهو متوقع من أداء «الفارس» في الملعب، وقال«سنقدم أفضل أداء لنا في الملعب لأننا نخطط للذهاب بعيداً في البطولة».

وعن طموح الجزيرة في ظل صعوبات مسار البطولة وافتراضية ملاقاة الشارقة في الدور القادم أو العين والنصر والوحدة في بقية المراحل، أوضح مارسيل أنهم لا يفكرون إلا في مواجهة الظفرة فقط وبعد التأهل سيفتحون ملف الفريق الذي سيواجهونه.

وقال الهولندي إنه لا يتفق مع وجهة النظر أن علي مبخوت يستعجل في البحث عن تسجيل الأهداف لأنه يقدم المباريات بشكل ممتاز ومستواه كان جيداً ضد الفجيرة.

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