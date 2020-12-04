«حد يشوفلنا خطاب الزعيم يا جدعان».. مواقع التواصل تسخر من مرتضى منصور بسبب «فيديو المؤامرة»

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الرئيس السابق لنادي الزمالك، مرتضي منصور، وذلك بسبب عدم ظهوره كما وعد أمس ليكشف "خيوط المؤامرة عليه وعلى القلعة البيضاء" على حد وصفه اليوم.

وأمس الخميس، أعلن مرتضى منصور أنه سيكشف اليوم الجمعة عن المؤامرة التي يتعرض لها بالصوت والصورة.

وكتب منصور تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، قال فيها: "عقب صلاة الجمعة مرتضى منصور يكشف بالصوت والصورة أبعاد المؤامرة ومن الذي يقف وراءها ".

وحتى الآن، لم يظهر رئيس نادي الزمالك السابق كما وعد، ليسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من عدم ظهوره.

وكانت التعليقات كالتالي:

‏انا مش شحات يا بيه

انا مستني فيديو المستشار اللي هيقلب فيه الدنيا ويرجع من تاني لنادينا????????‍♂????‎#مرتضى_منصور.

‏‎#مرتضي_منصور استنوني انا مش جاي. طول عمره حنفي ????.

#مرتضى_منصور المثل الصعيدى بيقول " تهبط مهما تهبط .. ضهر الجمعة فات"

انا هقعد كتير كدا منتظر بيان مرتضى منصور ????‍♂️‎#مرتضي_منصور.

#مرتضي_منصور اومال فينك يا خال كل دا بتعمل مونتاج الفيديو اللي مفروض يظهر من العصر????????.

ما حد يشوفلنا يا جدعان خطاب الزعيم ‎#مرتضى_منصور أتأخر ليه.

‏‎هي أنهي جمعة كان يقصدها مرتضى منصور.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وقف مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل بسبب خالفات مالية.