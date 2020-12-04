شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس بعد الفوز على سولار 9/1: هدفنا الوصول لأبعد نقطة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، على الأجاء الذى قدمه لاعبو ذئاب الجبل، خلال اللقاء الذى جمعهم بفريق أرتا سولار بطل جيبوتى فى إياب الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذى انتهى بفوز المقاولون بنتيجة 9/1 ليتأهل ذئاب الجبل إلى دور الـ 32 لمواجهة النجم الساحلى التونسى، وقال النحاس فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبوت: قدمنا أداء جيد أمام بطل جيبوتي خاصة أن هذا الفريق خلال لقاء الذهاب كان على ملعبه صعب نظرًا لأننا لم نحصل على معلومات عديدة، وتنتظرنا مباراة قوية أمام النجم الرياضي الساحلي وسنستفيد من جميع الصفقات خاصة أن بدايتنا في مسابقة الدوري أمام الزمالك".

وعن هدف المقاولون فى البطولة قال النحاس: أتمنى الوصول لأبعد مكان في البطولة الأفريقية.وعن مواجهة الزمالك فى الأسبوع الأول من الدورى قال مدرب المقاولون: أمامنا مباراة قوية في بطولة الدوري ضد الزمالك، كما سنواجه النجم الساحلي أيضًا وكان تفكيري في مباراة بطل جيبوتي عدم الخروج بأي إصابة.

وشهدت مباراة المقاولون العرب وأرتا سولار، والتى احتضنها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وانتهت بفوز المقاولون بتسعة أهداف مقابل هدف، فى إياب الدور التمهيدى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، واقعة طريفة، حيث انسحب ألكس سونج لاعب برشلونة وأرسنال السابق وفريق سولار حاليا، من اللقاء بين الشوطين، عقب تلقى فريقه خمسة أهداف كاملة من المقاولون، وأجرى مدرب فريق سولار أول تبديلاته فى الشوط الأول بخروج سونج الذى لم ينزل مع الفريق لخوض الشوط الثانى.

وكان سونج قد سجل هدفا بالخطأ فى مرماه خلال مباراة الذهاب، ليمنح المقاولون الفوز بهدف نظيف فى جيبوتى قبل الفوز بتسعة أهداف مقابل هدف فى لقاء العودة.