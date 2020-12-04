شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يعلن إصابة فرح على بفيروس كورونا ويتمنى ‏لها الشفاء ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق إصابة الإعلامية ‏ فرح على، ومقدمة برنامج "أخبارنا" المُذاع عبر قناة الزمالك، بفيروس كورونا، متمنيًا لها الشفاء وسرعة العودة سريعًا، لتقديم برنامجها عبر قناة النادى، وطالب طارق يحيى خلال تقديمه برنامج زملكاوى المُذاع عبر قناة الزمالك، جماهير القلعة البيضاء برفع رؤسهم والافتخار ‏بناديهم العريق وبما قدمه من بطولات وألقاب سواء فى العام الجارى أو ‏على مدار تاريخه بشكل عام، قائلاً: "ارفعوا راسكم ‏فوق انتم زملكاوية.. وافتخروا بفريقكم واللى حققه".‏

على صعيد مغاير، وافق نادي الزمالك على إعارة محمد صبحي حارس الفريق إلى نادى الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد مقابل مليوني جنيه، جاء ذلك بموافقة لجنة الكرة بالنادي بالتنسيق مع المستشار محمد عطية مسئول ملف كرة القدم بالزمالك وتلقى نادى الزمالك عرضاً من نادى الاتحاد السكندرى لضم محمد صبحى، حارس الفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى، وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الاتحاد السكندرى عرضه يقتضى بالحصول على خدمات الحارس لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون جنيه، بينما يقتضى عرض الإسماعيلى بالحصول على جهود الحارس الصاعد مقابل مليون و750 ألف جنيه.

وأوضح المصدر ذاته أن الزمالك يفضل عرض الاتحاد إلا أن إدارة الأبيض تنتظر الوصول للحارس الصاعد من أجل إبلاغه بالموقف النهائى له، خاصة أنه سيتم تفضيل مصلحة الزمالك، إلا أن وكيل اللاعبين أحمد يحيى طالب الحارس بصفته وكيله بغلق هاتفه بسبب اتفاقه مع الإسماعيلى على انضمامه لصفوف الدراويش، وتنتظر الإدارة البيضاء تواصل الحارس معهم التأكيد له أن مصلحة النادى هى من ستتحكم فى انتقاله أو سيتم الابقاء عليه ضمن صفوف الفريق حال عدم رفع الاسماعيلى لعرضهم المالى لقيمة موازية لما قدمه الاتحاد السكندرى وفى النهاية وافق الزمالك على إعارته للاتحاد.