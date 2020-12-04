شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب برشلونة السابق ينسحب بين شوطى مباراة المقاولون وسولار.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة المقاولون العرب وأرتا سولار، والتى احتضنها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وانتهت بفوز المقاولون بتسعة أهداف مقابل هدف، فى إياب الدور التمهيدى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، واقعة طريفة، حيث انسحب ألكس سونج لاعب برشلونة وأرسنال السابق وفريق سولار حاليا، من اللقاء بين الشوطين، عقب تلقى فريقه خمسة أهداف كاملة من المقاولون، وأجرى مدرب فريق سولار أول تبديلاته فى الشوط الأول بخروج سونج الذى لم ينزل مع الفريق لخوض الشوط الثانى.

وكان سونج قد سجل هدفا بالخطأ فى مرماه خلال مباراة الذهاب، ليمنح المقاولون الفوز بهدف نظيف فى جيبوتى قبل الفوز بتسعة أهداف مقابل هدف فى لقاء العودة.

ونجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تحقيق فوز كبير على نظيره أرتا سولار بطل جيبوتى، بتسعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات إياب الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسجل أهداف المقاولون كل من، أحمد داودا الوافد الجديد إلى الفريق، هدفين، والتونسى سيف الدين الجزيرى، هدفين، فاروقا نور الدين، محمد عصام، فادى نجاح، أحمد الشيمى، كريم مصطفى. كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المقاولون بخمسة أهداف نظيفة، وكان المقاولون قد فاز فى مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله ألكس سونج لاعب سولار بالخطأ فى مرماه. بهذه النتيجة يتأهل المقاولون العرب إلى دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية، بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1 ، حيث يواجه ذئاب الجبل فريق النجم الساحلى التونسى، جاءت بداية الشوط الثانى هجومية بشكل أكبر من جانب فريق المقاولون، مع الدقائق الأولى، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب، بعدما تعرض سيف الجزيرى مهاجم الذئاب للعرقلة داخل منطقة جزاء سولار فى الدقيقة 49 من عمر الشوط. ونجح محمد عصام صانع ألعاب المقاولون فى إحارز الهدف السادس للمقاولون فى الدقيقة 51 بعد تسديده لركلة الجزاء. مع الدقيقة 56 أجرى عماد النحاس أولى تبديلين للفريق بنزول كريم مصطفى على حساب إبراهيم صلاح، ووسيم النغموشى على حساب أحمد داودا. أهدر سيف الدين الجزيرى فرصة خطيرة لتسجيل الهدف السابع للمقاولون والثالث له، بعدما انفرد بمرمى سولار، قبل أن يسدد الكرة فى حارس المرمى الذى نجح فى إبعادها خلال الدقيقة 62. أجرى عماد النحاس تبديلين أخرين مع الدقيقة 64 بنزول كل من محمد سالم وأحمد عبد العزيز، بدلاً من حسن الشامى ومحمد عصام. فى الدقيقة 67 نجح فادى نجاح مدافع المقاولون فى إحراز الهدف السابع للمقاولون بعد رأسية قوية من ركلة ثابتة. وأضاف أحمد الشيمى الهدف الثامن للمقاولون العرب، بعد تمريرة سحرية من كريم مصطفى، ليتخطى المقاولون بهذا الهدف أكبر فوز فى تاريخه خلال مشاركاته الأفريقية، وكانت أمام هورسيد في كأس الكئوس 1984 وفاز المقاولون في مصر 7-0 ذهابًا و خسر بهدفين دون رد. ودفع عماد النحاس بالتبديل الخامس والأخير فى الدقيقة 78 بنزول اللاعب الصاعد يوسف حسن بدلاً من سيف الدين الجزيرى. فى الدقيقة 80، تمكن جابريال دادزى لاعب أرتا سولار فى تسجيل أول أهداف أرتا سولار بعد تسديدة قوية سكنت شباك محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون. فى الدقيقة 89 نجح كريم مصطفى لاعب المقاولون فى إضافة الهدف التاسع للمقاولون العرب، بعد تسديدة قوية سكنت شباك أرتا سولار. واكتفى حكم اللقاء بالوقت الأصلى دون احتساب وقت بدل من ضائع ليطلق صافرة النهاية فى الدقيقة 90، معلناً فوز المقاولون بنتيجة 9/1.

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