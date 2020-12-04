شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى ضمن أفضل صناع الأهداف في دوري أبطال إفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عبر تويتر، مقطع فيديو من لصناع الأهداف في مباريات دوري أبطال إفريقيا، حيث علق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على الفيديو قائلا :" 5 لاعبين أنهوا الموسم متصدرين قائمة صناع الأهداف في دوري أبطال إفريقيا، وهما جلودي ليكونزا، وچوب وباتو كابانجو وأشرف بن شرقي وجاستن سيرينو".

وما زالت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على فيس بوك تواصل كشف تفاصيل نهائى القرن الذى جمع الأهلى والزمالك مساء الجمعة الماضى وانتهى بتتويج المارد الأحمر بالأميرة الأفريقية التاسعة بعد غياب سبع سنوات كاملة، ونشرت صفحة الكاف فيديو يكشف انفعالات دكة بدلاء الأهلى طوال أحداث المباراة وعلقت قائلة، "تعليمات، أحاديث جانبية، خطابات تحفيزية.. اجلس على مقاعد البدلاء مع أبطال أفريقيا".

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مقطع فيديو يكشف جانبا من كواليس دكة بدلاء الزمالك في مباراة المواجهة مع الأهلي، معلقا :"يُمكنك سماع صوت نبضات قلوب لاعبي الزمالك من على مقاعد البدلاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا. كيف عاش لاعبو الفارس الأبيض المباراة الأكبر هذا العام، خذ مقعدًا على دكة البدلاء".

وتغلب الأهلى على غريمه الأبدى الزمالك بهدفى عمرو السولية ومجدى قفشة وحصد لقب دورى الأبطال الأفريقى وعزز رقمه القياسى بلقب تاسع فى البطولة القارية الأولى للأندية ويستعد لقيادة الأهلى فى نهائى كأس مصر أمام طلائع الجيش فى الثامنة مساء السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية حالماً بحمل الكأس الثانية مع المارد الأحمر.

ومنذ تعيين موسيمانى مديراً فنياً للأهلى لم يخسر طيلة 9 مباريات لعبها مع المدرب الجنوب أفريقى، حيث حقق الفوز فى 8 مواجهات، وتعادل فى لقاء وحيد، منها 3 على المستوى الأفريقي أمام الوداد ذهابا وإيابا، ونهائى البطولة أمام الزمالك، بينما 6 على المستوى المحلي، أربعة منها في مسابقة الدورى المصري، ومباراتين بكأس مصر، وسجل لاعبو القلعة الحمراء 18هدفا، واستقبلت شباكه أربعة أهداف فقط.



