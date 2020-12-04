شكرا لقرائتكم خبر عن فوزى الحناوى ينتظم فى تدريبات الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتظم فوزى الحناوى لاعب الاهلي وسموحة السابق، بتدريبات الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، اليوم الجمعة، عقب نجاح مجلس إدارة النادى السكندرى فى خطف اللاعب وتوقيعه لمدة خمس سنوات مجانا مستغلا خطأ إدارى منح لاعب الاهلى للاتحاد دون مقابل، بعدما رفع مسئولو الاهلى "ناديه الأصلى" أسمه من قائمة الفريق الأولي وفي نفس الوقت لم يوثق سموحة "فريقه السابق" عقد إستعارة اللاعب ، لتحدث ثغرة في عقد فوزي الحناوي انتقل من خلالها لزعيم الثغر.

وكان النادى الأهلى قد أعار فوزى الحناوى الى نادى سموحة لمدة موسمين مقابل مليون و 250 الف جنيه عبارة عن 600 ألف عن السنة الأولى و 650 ألفا عن السنة الثانية ولم يقم الأهلى بوضع اللاعب ضمن القائمة الأولى الأمر الذى أصبح معه اللاعب حرا يستطيع الانتقال إلى أي نادى .

وكانت هناك رغبة من مسئولي سموحة لاستمرار اللاعب في صفوف الفريق السكندري ولكن رفض الحناوى البقاء بسبب جلوسه على دكة البدلاء وخوفه من استمرار الوضع مما يجعله يستمر في هذا الامر ويفقد فرص انضمامه للمنتخب الاوليمبي في أولمبياد طوكيو .

وتوجه اللاعب بالفعل لمسؤولى الاتحاد السكندرى الذين رحبوا به وقام بالتوقيع على عقود لمدة 5 سنوات فى صفقه انتقال حر.

وقام مسؤولو سموحة بشكوى الأهلى لضمان رد مبلغ الاعارة خاصة انه لم يوثق عقد اعارة الموسم الثاني .