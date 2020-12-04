رسميًا.. كليوباترا يضم بونسو لاعب الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن نادي سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة، التعاقد بصورة رسمية مع لاعب وسط الترجي كوامي بونسو لمدة موسيمين.
وأفاد الموقع الرسمي لنادي كليوباترا، أن انتقال بونسو جاء ضمن خطة تدعيم الفري قبل بداية الموسم الجديد.
ووقع صاحب الـ26 عامًا على عقد يربطه بنادي كليوباترا لمدة موسمين مقابل 350 ألف دولار بحسب ما جاء في تقارير صحفية تونسية.
وكان كوامي بونسو انتقل إلى صفوف الترجي في الصيف الماضي حيث تواجد رفقة "باب سويقة" لمدة موسم واحد.
ودعّم نادي كليوباترا مؤخرًا صفوفه بالتعاقد مع صالح جمعة بعد فسخ عقده مع الأهلي، بالإضافة إلى محمد حسن قادمًا من الزمالك.
ويعتبر فريق كليوباترا أحدث الوجوه المنضمة لمسابقة الدوري في الموسم الجديد (2020 - 2021) حيث يعتبر تأهل الفريق للمرة الأولى في تاريخ النادي بعدما صعد ممثلاً عن مجموعة القاهرة.
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