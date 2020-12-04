اتحاد الكرة يختار الحنفي حكماً لنهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية بين الأهلي وطلائع الجيش. الحكم محمد الحنفي سيدير المباراة من الملعب، ويعاونه أحمد حسام ويوسف البساطي على خطي الملعب، بينما يقوم محمد الصباحي بمهمة الحكم الرابع. وسيكون طارق مجدي حكماً للفيديو على أن يكون محمود عاشور حكم الفيديو المساعد في المباراة النهائية. وتأهل الأهلي لنهائي الكأس بعد التغلب على الاتحاد السكندري (2-1) في نصف النهائي على استاد السويس. بينما وصل طلائع الجيش إلى النهائي بمفاجأة كبرى عقب الإطاحة بالزمالك بالفوز عليه (3-1) على استاد برج العرب في نصف النهائي الأخر.

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