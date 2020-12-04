المقاولون يسحق بطل جيبوتي بـ 9 أهداف ويتأهل لدور الـ 32 بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق المقاولون العرب فوزا ساحقًا، على نظيره أرتا سولار بطل جيبوتي بنتيجة 9 أهداف مقابل هدف، إياب الدور التمهيدي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ولعب عماد النحاس مدرب الفريق بتشكيل مكون من: أبو السعود، عمر عابد، فاروق نور الدين، فادي نجاح، حسن الشامي، إبراهيم صلاح، محمد مجلي، محمد عصام، أحمد الشيمي، أحمد داوودا، ، وسيف الجزيري.

وبعد مرور دقيقتين، سجل المقاولون العرب الهدف الأول عن طريق أحمد داوودا، الذي قا هجمة من الجانب الأيسر ودخل لمنطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك.

ومع حلول الدقيقة 7، سجل التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثاني للمقاولون، اعقبه هدف ثالث في الدقيقة 10 بعدما قطع الكرة من سونج.

وسجل فاروقا كابوري الهدف الرابع للمقاولون العرب في الدقيقة 22، مستغلا عرضية حولها برأسه في الشباك.

وجاء الهدف الخامس لفريق المقاولون العرب مع حلول الدقيقة 34 عن طريق اللاعب أحمد داوودا ممستغلا تمريرة خلف المدافعين.

وأحرز محمد عصام الهدف السادس لفريق المقاولوت العرب مع حلول الدقيقة 51 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل أن فادي نجاح الهدف السابع في الدقيقة 67.

وجاء الهدف الثامن لفريق المقاولون العرب عن طريق أحمد الشيمي في الدقيقة 72، مستغلا عرضية أرضية، بعدها سجل كريم مصطفى الهدف التاسع في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة، سيواجه المقاولون مع النجم الساحلي التونسي في الدور التالي، ضمن منافسات دور الـ32 الأول في البطولة التي توج بها نهضة بركان الموسم الماضي على حساب بيراميدز.