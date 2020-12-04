عماد النحاس: تركيز اللاعبين سر الفوز الكبير للمقاولون علي بطل جيبوتي

أثنى عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، على أداء اللاعبين أمام أرتا سولار الجيبوتي بالدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تحقيق نتيجة عريضة أمامهم.

وفاز المقاولون بنتيجة عريضة بتسعة أهداف مقابل هدف ، و كان قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف،

ليحقق الأكبر لذئاب الجبل النتيجة الأكبر له في المسابقات الأفريقية.

قال النحاس في تصريحات عقب نهاية المباراة:" الحمدلله على الفوز، وأوجه التحية للاعبين على الأداء على مباراة الذهاب بجيبوتي وهنا بمصر، توفيق من ربنا

اننا نسجل من اول دقيقة وريحنا خلال المباراة".

وواصل:" معلوماتنا كانت قليلة على أرتا سولار، لكن قدرنا نجمع معلومات جيدة عنهم، النتيجة التي حققناها مش بتحصل كتير في المباريات وهذا جاء بسبب تركيز اللاعبين".

وتابع النحاس:" سنبدأ الاستعداد لمواجهة النجم الساحلي، و إن شاء الله تدعيمات تكون موجودة التي لم نلحق أن نقيدها بأفريقيا، قبل مباراة سولار".