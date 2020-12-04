المقاولون العرب يحقق فوزه الأكبر في أفريقيا ويكسر رقمه السابق

حقق فريق المقاولون العرب، أكبر نتيجة له بالمسابقات الأفريقية بعد الفوز على أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة عريضة بتسعة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

كسر المقاولون العرب رقمه السابق بعد الفوز على فريق هوريسد الصومالي بسباعية نظيفة في مباراة الذهاب، في بطولة كأس الكئوس "الكونفدرالية"، عام ١٩٨٨٤، وخسر في مباراة الإياب بهدفين

نظيفين.

وضرب المقاولون العرب ، موعدًا مع النجم الساحلي، في دور الـ٣٢ من البطولة الأفريقية بعد فوزه على أرتا سولار.

كان فريق المقاولون العرب قد استهل مشواره في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما السبت، الماضي على ملعب الأخير في ذهاب الدور

التمهيدي للبطولة الإفريقية.

سجل الهدف الأول أحمد داوودا في الدقيقة الثانية وسجل سيف الدين الجزيري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين السابعة والثامنة قبل أن يسجل كابوري الهدف الرابع في الدقيقة 23 ،بينما سجل أحمد داوودا الهدف الخامس لفريقه والثاني له في الدقيقة 34 ، واضاف محمد عصام الهدف السادس في الدقيقة 48 من ركلة جزاء في حين أضاف فادي نجاح الهدف السابع في الدقيقة 65، قبل أن يحرز أحمد الشيمي الهدف الثامن، ثم سجل كريم مصطفى الهدف التاسعة، في الدقيقة 89.