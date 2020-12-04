المقاولون العرب يحقق فوزه الأكبر في أفريقيا ويكسر رقمه السابق

حقق فريق المقاولون العرب، أكبر نتيجة له بالمسابقات الأفريقية بعد الفوز على أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة عريضة بتسعة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.
كسر المقاولون العرب رقمه السابق بعد الفوز على فريق هوريسد الصومالي بسباعية نظيفة في مباراة الذهاب، في بطولة كأس الكئوس "الكونفدرالية"، عام ١٩٨٨٤، وخسر في مباراة الإياب بهدفيننظيفين.
وضرب المقاولون العرب ، موعدًا مع النجم الساحلي، في دور الـ٣٢ من البطولة الأفريقية بعد فوزه على أرتا سولار.
كان فريق المقاولون العرب قد استهل مشواره في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما السبت، الماضي على ملعب الأخير في ذهاب الدورالتمهيدي للبطولة الإفريقية.
سجل الهدف الأول أحمد داوودا في الدقيقة الثانية وسجل سيف الدين الجزيري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين السابعة والثامنة قبل أن يسجل كابوري الهدف الرابع في الدقيقة 23 ،بينما سجل أحمد داوودا الهدف الخامس لفريقه والثاني له في الدقيقة 34 ، واضاف محمد عصام الهدف السادس في الدقيقة 48 من ركلة جزاء في حين أضاف فادي نجاح الهدف السابع في الدقيقة 65، قبل أن يحرز أحمد الشيمي الهدف الثامن، ثم سجل كريم مصطفى الهدف التاسعة، في الدقيقة 89.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون العرب يحقق فوزه الأكبر في أفريقيا ويكسر رقمه السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.