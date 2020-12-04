رسميًا.. كوامي بونسو نجم الترجي أحدث صفقات سيراميكا كليوباترا

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع لاعب وسط نادي الترجي التونسي كوامي بونسو لمدة موسمين، ضمن خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الحالية.

ونجح معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، في إنهاء الصفقة مع اللاعب

ووكيل أعماله، لينجح الفريق في ضم النجم الغاني الذي كان يتنافس عليه العديد من الأندية.

ووقع اللاعب مساء اليوم على عقود انضمامه لفريق سيراميكا كليوباترا في حضور طارق أبو العينين نائب رئيس النادي، عقب

اجتياز بونسو الكشف الطبي بنجاح.

ويشارك الغاني صاحب ال ٢٦ عاما في تدريبات سيراميكا كليوباترا بدءًا من غد السبت، استعدادًا لخوض مباريات الدوري العام الذي ينطلق في الحادي عشر من ديسمبر الجاري.

وتواصل إدارة نادي سيراميكا كليوباترا مجهوداتها المتواصلة لتوفير كل احتياجات المدير الفني هيثم شعبان، من أجل الظهور بشكل لائق في منافسات بطولة الدوري العام.