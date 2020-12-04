وزير الرياضة يشارك صندوق تحيا مصر احتفالية الإعلان عن تفاصيل تسجيله لرقم قياسي جديد بموسوعة جينيس

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، احتفالية صندوق تحيا مصر لتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينس للأرقام القياسية ، بقلعة صلاح الدين الأيوبي .

وذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملاً لثلاثة ألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم.

وشهد وزير الشباب والرياضة والسادة الوزراء المشاركون خلال الحفل فيلماً تسجيل عن محاولة صندوق تحيا مصر تسجيل ارقاماً قياسياً بموسوعة جينس الدولية ، بالإضافة إلى فقرة موسيقية لفرقة الأوبرا .

شارك في الاحتفالية ، محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

وأمين صندوق تحيا مصر ، ووزراء الشباب والرياضة ،والسياحة والأثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة ، والصحة ، والتربية والتعليم ، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء والمحافظين السابقين ،والممثل الإقليمي لجينيس للأرقام القياسية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية .

وخلال الحفل ، جدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده علي قدرة الدولة المصرية في الظهور المحافل الدولية في مختلف المجالات ، حيث كان الوزير قد سبق وشاهد تحقيق مصر لإنجاز

جديد وتحطيم رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس لأعلي قفزة خارج الماء للسباح المصري عمر سيد شعبان لاعب المنتخب القومي للسباحة بالزعانف .

وأطلق صندوق تحيا مصر حملته الجديدة " نتشارك من أجل الإنسانية " لشجيع أطراف العمل المجتمعي على مستوى العالم على تحقيق أرقام قياسية في عمل الخير والتضامن والتكافل لخدمة الإنسانية .

واحتفالا بهذه المناسبة سيتم إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبي، وبرج خليفة بإمارة دبي باسم الحملة الجديدة بالتعاون مع وزارة السياحة و الآثار.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن وأكبر قافلة تبرع بكراتين المواد الغذائية على مستوى العالم ، والرقم الجديد أكبر شاحنة مساعدات إنسانية في العالم .