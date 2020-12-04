الشيمي يسجل هدف المقاولون العرب الثامن في شباك أرتا سولار بالكونفدرالية ويكسر رقمه القياسي إفريقيا

أحرز فريق المقاولون العرب الهدف الثامن في شباك ضيفه ارتا سولار الجيبوتي في اللقاء الذي يجمع بين الفريقن على ملعب المقاولون العرب باياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

سجل الهدف اللاعب أحمد الشيمي في الدقيقة 72 من عمر اللقاء ، ليكسر الرقم القياسي للمقاولون العرب في البطولات الافريقية الذي سجل من قبل 7

أهداف .

وسجل الهدف الأول اللاعب أحمد داوودا في الدقيقة الثانية وسجل سيف الدين الجزيري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين السابعة والثامنة قبل أن يسجل كابوري الهدف الرابع في الدقيقة 23 ،بينما سجل أحمد داوودا الهدف الخامس لفريقه والثناي له في الدقيقة

34 ، واضاف محمد عصام الهدف السادس في الدقيقة 48 من ركلة جزاء في حين أصاف فادي نجاح الهدف السابع في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة تقدم المقاولون العرب بثمانية أهداف دون رد.

كان فريق المقاولون العرب قد استهل مشواره في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالفوز على أرتا سولار 7 بطل جيبوتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما السبت، الماضي على ملعب الأخير في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الإفريقية.