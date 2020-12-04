فادي نجاح يسجل هدف المقاولون العرب السابع في شباك أرتا سولار بالكونفدرالية

أحرز فريق المقاولون العرب الهدف السابع في شباك ضيفه ارتا سولار الجيبوتي في اللقاء الذي يجمع بين الفريقن على ملعب المقاولون العرب باياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
سجل الهدف اللاعب فادي نجاح في الدقيقة 65 من عمر اللقاء .
وسجل الهدف الأول اللاعب أحمد داوودافي الدقيقة الثانية وسجل سيف الدين الجزيري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين السابعة والثامنة قبل أن يسجل كابوري الهدف الرابع في الدقيقة 23 ،بينما سجل أحمد داوودا الهدف الخامس لفريقه والثناي له في الدقيقة 34 ، واضاف محمد عصام الهدف السادس في الدقيقة 48 من ركلة جزاء لتصبح النتيجة تقدم المقاولون العرب بسبعة أهداف دون رد.
كان فريق المقاولون العرب قد استهل مشواره في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالفوز على أرتا سولار 7 بطل جيبوتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما السبت، الماضي على ملعب الأخير في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الإفريقية.
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