الكرداني يراقب السنغال.. وتدريب آخير لمنتخب ناشئي السلة صباح السبت

واصل منتخب مصر للناشئين دون 18 عاما لكرة السلة، استعدادته لمواجهة السنغال، المقرر لها غدا السبت، باليوم الثالث لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حتى الثالث من الشهر الجاري.

وخاض المنتخب مرانا خفيفا بعد ظهر اليوم الجمعة، لمدة ساعة، قام فيها محمد الكرداني المدير الفني للمنتخب، بشرح الأخطاء التي حدثت في مباراة المنتخب أمام غينيا أمس الخميس،وتدريب على التصويب.

و حرص المدير الفني للمنتخب على حضور مباراة السنغال ومالي التي انتهت لصالح السنغال 80/78، وقام بتدوين ملاحظاته عن المباراة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مران آخير صباح غد السبت.

وكان منتخب مصر قد افتتح مباريات البطولة بالفوز على منتخب غينيا 68/60، في اللقاء الذي جرى أمس الخميس.

ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال

وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، ومن المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

وتقام غد السبت 3 مباريات، تبدأ بمواجهة مصر والسنغال "ناشئات" في الثالثة عصرا، ثم مباراتين للناشئين الأولى في الخامسة والنصف بين غينيا ومالي، والثانية في الثامنة بين مصر والسنغال.

ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.