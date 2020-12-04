بث مباشر | مشاهدة مباراة أثلتيك بيلباو وسلتا فيغو في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “أثلتيك بيلباو وسلتا فيغو” في أهم مباريات اليوم الجمعة 4-12-2020 في افتتاح الجولة 12 من الدوري الاسباني.

تُنقل مباراة “أثلتيك بيلباو وسلتا فيغو” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق المصري “أحمد فؤاد”.

تقام المباراة على ملعب “سان ماميس”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يتواجد أثلتيك بيلباو في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 13 نقطة، جمعهم من 4 انتصارات وتعادل وحيد، بينما خسر في 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدف، واستقبلت شباكه 10 اهداف.

بينما يقبع سلتا فيغو في المركز 18 برصيد 10 نقاط، جمعهم من فوزين و4 تعادلات، بينما تعرض للخسارة في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 11 هدف، واهتزت شباكه 20 مرة.

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