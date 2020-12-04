بث مباشر | مشاهدة مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي في الدوري المغربي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الجيش الملكي والمغرب الفاسي” في أهم مباريات اليوم الجمعة 4-12-2020 في الجولة الاولى من الدوري المغربي.

تُنقل مباراة “الجيش الملكي والمغرب الفاسي” على القناة المغربية الرياضية، بصوت المعلق المغربي “عادل المسعودي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت المغرب، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

يستقبل ملعب “الامير مولاي عبد الله” المواجهة رقم 105 في تاريخ مواجهات “الجيش الملكي والمغرب الفاسي”، حيث يتواجه الفريقين الليلة للمرة الأولى في الدوري المغربي منذ موسم 2015/2016 بعدما هبط المغرب الفاسي آنذاك.

وتميل الكفة ناحية الجيش الملكي حيث انتصر في 37 مباراة، بينما فاز المغرب الفاسي في 30 لقاء، وسيطر التعادل على 47 مواجهة.

ورغم تعدد الاصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريقين قبل ساعات قليلة من انطلاقة المباراة، الا ان الاتحاد المغربي لكرة القدم أصر على انطلاق المواجهة في موعدها المحدد.

واسفرت نتائج المسحة الطبية التي خضع لها المغرب الفاسي، عن إصابة 14 لاعبًا من ضمنهم عناصر أساسية في تشكيلة الفريق.

بينما اظهرت المسحة الطبية التي خضع لها الجيش الملكي عن إصابة 5 عناصر من لاعبين وعاملين بمقر النادي وفرد من الطاقم التقني، بالإضافة إلى غياب 3 لاعبين آخرين بسبب إصابات متعلقة بكرة القدم.

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المغرب الفاسي 2-0 الجيش الملكي

???? ملعب مولاي عبد الله (الرباط)

???? الدوري المغربي للمحترفين (الجولة 1)

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