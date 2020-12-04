نادي نابولي يطلق اسم مارادونا على ملعبه 

كرّم نادي نابولي الإيطالي نجمه السابق الأرجنتيني "دييغو أرماندو مارادونا" الذي فارق الحياة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن 60 عاماً إثر انتكاسة صحية، بإطلاق اسمه على ملعبه بحسب ما أعلنت الجمعة بلدية المدينة الجنوبية.
وما أن أعلن عن خبر وفاة مارادونا في بلده الأرجنتين، حتى تبنى رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورنتيس وسلطات المدينة فكرة إطلاق اسم الأسطورة الأرجنتينية على ملعب "سان باولو" الذي تألق فيه بطل مونديال 1986 خلال فترة الأعوام السبعة بقميص الفريق الجنوبي.
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