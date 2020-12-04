شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوافق على إعارة محمد صبحي إلى الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق نادي الزمالك على إعارة محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد مقابل مليوني جنيه.

جاء ذلك بموافقة لجنة الكرة بالنادي بالتنسيق مع المستشار محمد عطية مسؤول ملف كرة القدم بالزمالك.

وينتظر أن ينتظم صبحي في تدريبات الاتحاد، اعتباراً من الأحد المقبل، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.