شكرا لقرائتكم وقت إضافة ثم ركلات ترجيح.. الجبلاية توضح قواعد نهائى الكأس بين الأهلى والطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي في مباراة الاهلي و طلائع الجيش بنهائي كأس مصر المقرر لها الثامنة مساء غدا السبت باستاد برج العرب بالاسكندرية سيتم الاحتكام إلي الوقت الإضافي ثم ضربات الترجيح في حالة استمرار التعادل.





الاهلي وطلائع الجيش فى نهائى كأس مصر

وتأهل فريقا الاهلي وطلائع الجيش إلى المباراة النهائية بكأس مصر، بعد فوز الأول على الاتحاد السكندرى فى قبل النهائى الثلاثاء الماضى بنتيجة 2-1، بينما نجح طلائع الجيش فى الصعود للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه على حساب الزمالك بعدما حقق فوزا كبيرا فى نصف النهائى بنتيجة 3-1.





محمد الحنفى حكما للاهلي وطلائع الجيش

وقررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج تعيين الحكم الدولى محمد الحنفى ، لادارة مباراة الاهلي وطلائع الجيش المقرر لها الثامنة مساء غدا السبت في نهائي كأس مصر التي ستقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ورصد مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مبلغ مليون و 500 ألف جنيه لبطل كأس مصر، وأكد وليد العطار المدير التنفيذي باتحاد الكرة أن الفائز بالمركز الأول لكأس مصر سيحصل علي مليون و 500 ألف جنيه بينما لا يحصل صاحب المركز الثاني علي أي مكافآت مالية.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدٍ السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر، وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم:محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي قفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.