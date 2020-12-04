شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يتقدم على بطل جيبوتي بخماسية في الشوط الأول - فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فى إحكام سيطرته التامة على مجريات الشوط الأول الذى جمع ذئاب الجبل مع نظيره أرتا سولار بطل جيبوتى، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، منهياً الشوط بتقدم كبير بخمسة أهداف نظيفة، حيث سجل للمقاولون كل من، أحمد داودا الوافد الجديد إلى الفريق، والتونسى سيف الدين الجزيرى، فاروقا نور الدين.

جاءت بداية هذا الشوط مثيرة وحماسية من جانب ذئاب الجبل بعدما وضع النحاس يده على أماكن الضعف فى دفاعات الفريق الجيبوتى، وبحلول الدقيقة الثانية ومع ثانى هجمات المقاولون نجح الوافد الجديد إلى نادى المقاولون العرب، أحمد داودا، فى إحراز هدف التقدم لذئاب الجبل وذلك بعدما انفرد بالمرمى بعد تمريرة سحرية ضربت خط دفاع بطل جيبوتى.

واصل المقاولون العرب عملية الضغط على الفريق الضيف، ليضيف الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم المقاولون العرب الهدف الأول له والثانى لذئاب الجبل مع الدقيقة الثامنة بعد تمرية خادعة من أمير عابد ظهير أيمن المقاولون.

وفى الدقيقة العاشرة عاد الجزيرى إلى التسجيل من جديد، محرزاً ثالث أهداف المقاولون وذلك بعدما انفرد بالمرمى ليسدد الكرة بقوة فى الشباك.

وأضاف البوركينابى فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب، الهدف الرابع لذئاب الجبل بعد رأسية متقنة من كرة ثابتة خارج حدود منطقة الجزاء، فى الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

هدأت أجواء الملعب عقب الهدف الرابع للمقاولون، قبل أن يهدد سيف الجزيرى مرمى سولار من جديد خلال الدقيقة 33 بتسديدة قوية فى مواجهة المرمى إلا أنها جاءت أعلى العارضة.

وفى الدقيقة 35 نجح أحمد داودا فى إضافة هدفه الثانى والخامس للمقاولون العرب بعدما انفرد تماماً بالمرمى، عقب تمريرة سحرية من سيف الدين الجزيرى.

واحتسب حكم اللقاء دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية فى الدقيقة 46 معلناً تقدم المقاولون على أرتا سولار بـ 5/0.

كان الحكم الليبى وحيد الحجاوى، حكم مباراة المقاولون العرب وأرتا سولار، قد رفض انطلاق المباراة قبل إخلاء مدرجات استاد عثمان أحمد عثمان من بعض الأسر والجماهير التى حرصت على الحضور لمؤازرة ذئاب الجبل.

وامتثل مسئولو الاستاد لقرار الحكم وتم إخلاء المدرجات من الحضور وتقليل الأعداد وفقاً لما هو متفق عليه مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف.

كان المقاولون قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى: محمود أبو السعود

رباعى خط الظهر: فاروقا نور الدين، فادى نجاح، حسن الشامى، أمير عابد.

خط الوسط: محمد مجلى، إبراهيم صلاح، محمد عصام، أحمد الشيمى، أحمد داودا.

الهجوم: سيف الدين الجزيرى.