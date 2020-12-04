شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن مجدي يشارك مع الإسماعيلي في ودية المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، على الدفع بعبدالرحمن مجدي، لاعب المنتخب الأوليمبي، أمام مصر المقاصة.

ويلتقي الإسماعيلي مع مصر المقاصة السبت، على ستاد الإسماعيلية ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد.

وأثبتت الفحوصات التي أجراها مجدي، تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به وابعدته عن المشاركة في المباريات الودية الأخيرة.