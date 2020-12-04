«استنوني أنا مش جاي».. رواد التواصل الاجتماعي في انتظار فيديو مرتضى منصور

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الرئيس السابق لنادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، في ظل عدم ظهوره في فيديو عقب صلاة الجمعة ليكشف أبعاد المؤامرة كما وعد أمس، وأعلن «منصور» أنه سيبث فيديو اليوم عقب صلاة الجمعة ليكشف أبعاد المؤامرة ومن الذي يقف وراءها.facebook
ومع استمرار عدم ظهور «منصور» حتى الآن في فيديو صوت وصورة كما وعد، تصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع «تويتر».
وعلى طريقة مجدي شطه كتب متابع على الفيسبوك: «استنوني أنا مش جاي».facebook
فيما غرد أحد المعلقين على «تويتر» قائلا «ده حالى وأنا مستني بيان» مرفق صورة لكل من الناقد الرياضي حسن المستكاوي، ولاعب الزمالك السابق فاروق جعفر وتبدو عليهما علامات الملل.
معلق آخر كتب: «أنا مش شحات يابيه، أنا مستني فيديو المستشار اللي هيقلب فيه الدنيا ويرجع من تاني لنادينا» مرفق صورة الفنان عمرو سعد.
اللمبي كان حاضرا في التريند، حيث علق أحد المتابعين «ما تنطق ياض فين المؤتمر» مرفق صورة شهيرة من فيلم الناظر لمحمد سعد في شخصية اللمبي، وهو يعنف أحمد حلمى في شخصية «عاطف».
معلق آخر سخر قائلا «كان بيقول هينزل بسيديهات وبعد صلاة الجمعة بس هوا محددتش أنهى جمعة بالظبط»
فيما اكتفى أحد المعلقين بقول «وتدور الدايرة تاني، ويروح مجلس والتاني، جمهورك اللي باقي، وأهي دايرة الحياة»
وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت حل مجلس إدارة نادي الزمالك، الأحد الماضي، إثر مخالفات مالية، وتم تعيين لجنة لإدارة النادي لحين انتهاء التحقيقات.
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