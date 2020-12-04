شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب عن مواجهة وولفرهامبتون: فريق رائع للغاية.. ونونو سانتو «استثنائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أن مواجهة الريدز أمام وولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي «بريميرليج» والمقرر إقامتها الأحد المقبل، غير متوقعة.

وحقق ليفربول انتصارين صعبين على وولفرهامبتون في الدوري الموسم الماضي، حيث فاز الريدز بنتيجة 1-0 على ملعب آنفيلد، وكرر فوزه بنتيجة 2-1 في زيارته لملعب مولينو.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أوضح كلوب احترامه لفريق نونو إسبيريتو سانتو خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة وشرح سبب توقعه لاختبار «صعب» في تلك المواجهة.

وردا على سؤال حول كونه معجبًا بهذا الفريق، قال كلوب: «أنا كذلك لأنه فريق جيد وعندما تلعب معهم، لا يلعبون مثل فريق يحتل المركز السابع في الدوري، فهم يلعبون مثل فريق كبير تمامًا. كان لديهم، خاصة العام الماضي، مسيرة جيدة في الدوري الأوروبي، لقد لعبوا بشكل جيد هناك وهذه مهمة صعبة حقًا بعد عام واحد فقط من الترقي. لذلك، هم فريق رائع للغاية».

وأضاف: «يقوم نونو بعمل استثنائي. قام بأفضل انتدابات، جلب عددا من اللاعبين الجيدين من البرتغال، مع طاقم عمل رائع في النادي. اللاعبين جيدين. نعم، لا شيء سيئ ليقال عنهم. الآن قاموا بتغيير أسلوب لعبهم بشكل بسيط، ولست متأكدا مما إذا كانوا سيلعبون ضدنا بهذا الأسلوب، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة، بحيث لا تعرف بالضبط ما الذي سيفعلونه. إنهم لا يعرفون بالضبط ما سنفعله، وهذا أمر جيد، نفس الموقف تقريبًا للطرفين- لذا فلنلعب المباراة».

كانت هناك فترة راحة مدتها خمسة أيام بين الفوز في دوري أبطال أوروبا على أياكس أمستردام ولقاء وولفرهامبتون منحت الفريق مزيدًا من الوقت للتعافي والاستعداد، وهو أمر رحب به المدرب.

وقال: «ستكون مباراة كبيرة. كان أمرًا رائعا وضروريا لم يكن لدينا أربعة أيام إجازة، نحن فقط لم نلعب مباريات. لكن في الأسابيع العادية كنا نلعب اليوم. أجلس هنا وأشعر أنني بحالة جيدة جدًا، لكنني سعيد جدًا لأنه ليس علينا اللعب اليوم، لأكون صادقًا. أمامنا الآن يومان للاستعداد وهذا ما سنفعله. أيام الإجازة للاعبين نادرة ولكنها مهمة جدًا. في معظم الأوقات، لا يمكننا منحهم هذه الفترة ولكننا نحاول فعل كل ما بوسعنا وهذا ما فعلناه هذه المرة أيضًا. لقد سررت حقًا بهذه الفرصة».