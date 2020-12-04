شكرا لقرائتكم خبر عن نجم طائرة الزمالك يعتذر: طلبت العودة إلى «بيتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك باعتذار رسمي إلى ادارة وجماهير النادي، عن الفترة التي قضاها خارج القلعة البيضاء.

أكد عبدالمنعم أن الفترة التي قضاها خارج نادي الزمالك جاءت لظروف معينة، وأنه كان على خطأ في تلك الخطوة التي قام بها مسبقا بتركه النادي الذي تربي فيه واخلص فيه وشجعه منذ نشأته.

واصل لاعب الزمالك قائلا: «لم العب أمام الزمالك بحماس، وكل مصر على علم أنني زملكاوي، وانا من طلبت فسخ تعاقدي للرجوع إلى بيتي الزمالك وجمهوره، الذي هو سببا رئيسيا فيما انا فيه».

واختتم اللاعب تصريحاته متمنيا من الجميع دعم الفريق من أجل العودة لمنصات التتويج.

ومن المقرر أن يقدم محمد عبدالمنعم اعتذارا رسميا للجماهير الليلة على قناه نادي الزمالك.

كما يحسم المستشار محمد عطية المفوض بإدارة شؤون كره القدم والألعاب الأخرى الموقف من اعتذار محمد عبدالمنعم خلال الساعات المقبلة.