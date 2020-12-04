شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي الأول عالميًا.. 6 فرق أفريقية حققت الثلاثية التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلاقي النادي الأهلى غدا السبت، فريق طلائع الجيش، في نهائي كأس مصر، ويتطلع الشياطين الحمر لتحقيق إنجاز تاريخي ببالفوز بالثلاثية التاريخية، حال استطاع حصد اللقب، على استاد برج العرب، في مباراة سهلة نسبياً على الورق، خاصة أن المنافس تأهل لأول مرة في تاريخيه لنهائي البطولة الأعرق في مصر.

وتأتي مباراة نهائي الكأس بعد أيام من تحقيق «المارد الأحمر» لقب دوري أبطال أفريقيا، الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ 7 سنوات، بعد حسمه لقب الدوري الممتاز المصري موسم 2019/2020، منذ سبتمبر الماضي.

وسبق وأن حقق الأهلي الثلاثية التاريخية منذ 13 عام في موسمي 2005/2006 و2006/2007 على التوالي، حين توج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بجانب الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر في الموسمين، ليكون بذلك أول فريق في العالم يحققها لموسمين متتاليين.

وسبق لخمس فرق أفريقية أخرى- بجانب الأهلى- أن حققوا إنجاز الثلاثية التاريخية، كان أخرهم نادي الترجي الرياضي التونسي في موسم 2011.

وفيما يلي نستعرض الفرق الأفريقية التي سبق وحققت إنجاز الثلاثية:

كان أولى تلك الإنجازات مع فريق إنجلبير الكونغولي في موسم 1967، وهو الذي تحول اسمه حاليا إلى نادي مازيمبي.

ثاني الفرق كانت من دولة الكونغو الديمقراطية أيضا وتلك المرة مع فريق فيتا كلوب موسم 1973.

وفي عام 1976 كان أولى الإنجازات العربية في القارة السمراء بتحقيق فريق مولودية الجزائر الثلاثية.

وفي عام 2000، تمكن فريق هارتس أوف أوك الغاني من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

واستطاع الأهلى في موسمين متتاليين من عام 2005/2006 و2006/2007 تحقيق إنجاز الثلاثية التاريخية.

وكانت أخر تلك الإنجازات مع فريق الترجي الرياضي التونسي موسم 2011.