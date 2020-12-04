شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواجهة المقبلة لليفربول بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من المقرر أن يلتقي فريق ليفربول مع وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدورى الإنجليزي «البريميرليج»، الأحد المقبل، عند التاسعة والربع مساء.

ويسعى الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز على أمل الانفراد بصدارة المسابقة في حال تعثر منافسه توتنهام الذي يلتقي أرسنال في نفس الليلة.

ويخوض حامل اللقب المباراة في ظل ظروف صعبة لغياب 9 لاعبين للإصابة ويأمل محمد صلاح باستعادة ذاكرة التهديف الغائبة عنه منذ عودته من القاهرة.