شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يهدي الشيخ طحنون قصيدة بمناسبة عيد ميلاده ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدى المستشار تركي اّل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قصيدة شعر للشيخ طحنون، ممثل الحاكم في منطقة العين الإماراتية، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر آل الشيخ صورة للشيخ طحنون عبر حسابه بتويتر وعلق عليها بقصيدة جاءت على النحو التالي:

يا شيخ طحنون.. عسى عامك سعيد

وأيام عمرك كلها.. خير وسلام

يا منبت الطيبة.. عسى عمرك مديد

لك كل حب.. وكل شوق.. واحترام

عيدك مبارك.. وأقبل العام الجديد

وجعلك بخير وصحةٍ.. في كل عام

أهديك دم القلب.. من وسط الوريد

وأهديك روح.. في غلاتك ما تلام