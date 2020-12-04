شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف موقف أرنولد وكيتا من المشاركة أمام وولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أن ترينت أليكساندر أرنولد ونابي كيتا، لاعبي الفريق، سينضمان لزملائهما في الحصة التدريبية اليوم بمركز التدريبات.

وكان أرنولد قد غاب عن الفريق منذ مواجهة مانشستر سيتي في الثامن من الشهر الماضي، فيما خرج كيتا مصابًا من مباراة الريدز ضد ليستر سيتي قبل نحو أسبوعين.

وبمشاركة الثنائي في تدريب اليوم، ستكون هناك إمكانية كبيرة لدخولهما قائمة المباراة القادمة ضد وولفرهامبتون، والمقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، قال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة: «لا أعلم بعد؛ سننتظر لنرى. ترينت ونابي سيشاركان في مران اليوم، ودخولهما قائمة المباراة يتوقف على حالتهما. لقد تعرض بعض اللاعبين لكدمات أمام أياكس، وسنرى كيف ستسير الأمور. لا يمكنني تقييم الوضع الآن، لذا سنرى».

وأوضح: «هناك فرصة لدخول نابي وترينت قائمة المباراة، ولكني لا أعلم بعد ما إذا كان سيصبح بمقدورهما اللعب. دخولهما القائمة يعني جاهزيتهما للعب بكل تأكيد، ولكن لا نعلم الآن ما إذا كانا يستطيعان المشاركة من البداية أو اللعب لتسعين دقيقة. بخلاف هذا الثنائي، فلا، لن تشهد المباراة عودة أي من المصابين الآخرين».

على جانب آخر، تحدث كلوب عن قرب عودة أليكس أوكسليد تشامبرلين إلى تدريبات الفريق، وهو الذي لم يشارك في أي مباراة حتى الآن في الموسم الحالي نتيجة تعرضه لإصابة قوية في معسكر الريدز في النمسا قبل بداية الموسم.

وقال مدرب ليفربول: «حالة تشامبرلين تتحسن يومًا بعد يوم، وهو يقوم بأشياء كثيرة. لقد بدأ يجري تدريبات خفيفة بالكرة ويشارك في العمليات الإحمائية مع زملائه بانتظام، وأتوقع أن يصبح بإمكانه القيام بما هو أكثر في الأيام القادمة. عندئذ سنرى متى يمكنه العودة إلى التدريبات الجماعية، ولكن بشكل عام، أستطيع القول إن عودته باتت قريبة».