شكرا لقرائتكم شاهد ثلاثية × 10 دقائق من المقاولون العرب بشباك أرتا سولار بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق المقاولون العرب فى إحكام سيطرته على مباراته مع أرتا سولار بطل جيبوتى التى تجمع الفريقين حالياً على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى إياب الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأضاف الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم المقاولون العرب الهدف الثالث لذئاب الجبل والثانى له، فى شباك أرتا سولار بحلول الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء الذى وذلك بعدما انفرد بالمرمى ليسدد الكرة بقوة فى الشباك.

وكان الجزيرى قد سجل الهدف الثانى للمقاولون فى الدقيقة الثامنة بعد تمريرة خادعة من أمير عابد ظهير أيمن المقاولون، سددها الجزيرى بقوة فى شباك الفريق الجيبوتى.

كما نجح الوافد الجديد إلى نادى المقاولون العرب، أحمد داودا، فى إحراز هدف التقدم لذئاب الجبل بحلول الدقيقة الثانية من عمر اللقاء وذلك بعدما انفرد بالمرمى بعد تمريرة سحرية ضربت خط دفاع بطل جيبوتى.

ورفض الحكم الليبى وحيد الحجاوى، حكم مباراة المقاولون العرب وأرتا سولار، والتى تجمع الفريقين حالياً على استاد عثمان أحمد عثمان فى إياب الدور التمهيدى الأول ، بدء المباراة ونزول الفريقين إلى أرض الملعب، قبل إخلاء المدرجات من بعض الحضور الجماهيرى، لبعض الأسر التى تواجدت فى مدرجات الملعب لمؤازرة فريق المقاولون.

وامتثل مسئولو الاستاد لقرار الحكم وتم إخلاء المدرجات من الحضور وتقليل الأعداد وفقاً لما هو متفق عليه مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف.

وكان المقاولون قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى: محمود أبو السعود

رباعى خط الظهر: فاروقا نور الدين، فادى نجاح، حسن الشامى، أمير عابد.

خط الوسط: محمد مجلى، إبراهيم صلاح، محمد عصام، أحمد الشيمى، أحمد داودا.

الهجوم: سيف الدين الجزيرى.