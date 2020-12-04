شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس غش سواريز في امتحان اللغة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد الادعاء العام في إيطاليا أنه يشتبه بتورط نادي يوفنتوس، بطل الدوري المحلي لكرة القدم في المواسم التسعة الماضية، في مساعدة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز في اجتياز امتحان اللغة الذي خضع له في سبتمبر/أيلول الماضي بهدف الحصول على جواز السفر الإيطالي.

وكان امتحان اللغة الذي خضع له الأوروغوياني، الخطوة الأولى في إجراءات حصوله على الجنسية الإيطالية تمهيداً لانتقاله من برشلونة إلى يوفنتوس في صفقة لم تتم، فانتهى به الأمر بالبقاء في إسبانيا للدفاع عن ألوان أتلتيكو مدريد.

وفتح الادعاء العام في مدينة بيروجيا تحقيقاً لاشتباهه بأن المهاجم البالغ 33 عاماً غش في امتحان اللغة بعدما «أظهر التحقيق أن المواضيع التي تمت مناقشتها أثناء الامتحان قد تم الاتفاق عليها مسبقاً مع المرشح وأن العلامة مُنحت له حتى قبل الامتحان» بحسب ما أفاد الادعاء العام.

وبحسب وثائق الادعاء العام، قالت ستيفانيا سبينا، أحد الأشخاص المستهدفين في التحقيق، «ما الذي تعتقدونه، هل سنجعله يرسب؟ اليوم كان لدي آخر درس لغة مع سواريز ويجب أن أعده لأنه لا يتكلم كلمة واحدة» باللغة الإيطالية.

ورداً على سؤال من محاورها على المستوى الذي يجب أن يجتازه سواريز باللغة الإيطالية، أجابت سبينا «لا يتوجب عليه أن يتجاوز أي مستوى، سينجح، لأنه براتب 10 ملايين يورو في الموسم، لا يمكنك أن تجعله يرسب في امتحانه حتى لو كان لا يعرف كيفية تصريف الأفعال ويتحدث بصيغة المصدر».

وفي آخر المستجدات، أصبح يوفنتوس تحت المجهر بعدما أفاد الادعاء العام في بيانه أن التحقيق سمح له بالتوصل إلى استنتاج بأن «مديري نادي تورينو قاموا خطوات، بما في ذلك على أعلى مستوى في المؤسسة الجامعة في بيروجيا حيث خضع سواريز للامتحان، من أجل تسريع الاعتراف بالجنسية الإيطالية لسواريز».

وبعدما اتهموا في سبتمبر مديري الجامعة في بيروجيا بإعطاء سواريز الأسئلة مسبقاً، كرر ممثلو الادعاء الجمعة الاتهام واقترحوا فصل مسؤولي الجامعة المشتبه في تورطهم لثمانية أشهر من وظيفتهم.

وأثار مسار التقدم بطلب الحصول على الجنسية الإيطالية لسواريز انتقادات كثيرة لأن هذا الاجراء يتطلب عادة بين عامين وأربعة أعوام، لكن تم تسريعه خدمة لمهاجم ليفربول السابق بغية مساعدته على الانضمام الى يوفنتوس.

والأمر لا يتعلق وحسب بالفترة الزمنية المختصرة للحصول على الجنسية، بل بنتائج فحص اللغة من الفئة «باء» والتي تحتاج عادة بين شهر وثلاثة أشهر لكي تصدر، لكن الأوروغوياني حصل عليها بعد ساعات معدودة.

ولم يكن انتقال سواريز إلى يوفنتوس ممكناً من دون الحصول على الجنسية الإيطالية لأنه من خارج الاتحاد الأوروبي، وبطل إيطاليا وصل إلى الحد الأقصى من اللاعبين المسموح بهم من خارج الاتحاد، ما اضطر ابن الـ33 عاما الى إجراء فحص اللغة الإيطالية من أجل نيل الجنسية بما أن زوجته إيطالية.