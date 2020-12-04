شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُبرم تسوية مع كاسونجو ومعروف يوسف للرحيل دون شكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرم مسئولو الزمالك، اتفاقات تسوية مع الثنائى الكونغولى كابونجو كاسونجو والنيجيرى معروف يوسف، لاعبى الفريق السابقين، بعد الاستغناء عن جهودهما يقتضى بحصولهما على المستحقات المتبقية لهما لدى نادى الزمالك، دون تقديم شكاوى ضد النادى وتقتضى تلك الاتفاقات التى تمت فى جلسة أمس الجمعة، بحصول الثنائى على المستحقات الخاصة بهما لدى النادى بعد رحيلهما فى مدة أقصاها شهرين ونصف، ووقع الثنائى معروف يوسف وكاسونجو على اتفاقات التسوية مع نادى الزمالك وعلى إثر تلك الاتفاقات قام معروف يوسف بالانتقال إلى صفوف البنك الأهلى، الصاعد حديثًا إلى الدورى المصرى الممتاز، لمدة موسمين، مع وضع بند فى عقده يقتضى بإمكانية استعادة الزمالك لجهوده فى أى فترة انتقالات مقابل سداد 300 ألف دولار.

ويحق للثنائى معروف يوسف وكاسونجو تقديم شكوى ضد الزمالك حال عدم الحصول على المستحقات فى المواعيد المحددة فى اتفاقات التسوية التى إبرامها فى عقود اتفاق بين الطرفين.وشارك معروف يوسف مع المقاولون العرب الموسم الماضى فى 28 مباراة، بواقع 26 فى الدورى الممتاز ومباراتان بكأس مصر، وسجل خلالها هدفًا وصنع هدفين، فيما شارك مع الزمالك على مدار مشواره بالقلعة البيضاء، فى 135 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 14، وإجمالاً شارك اللاعب النيجيرى فى 181 مباراة بالدورى المصرى سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 15 هدفًا.

وانتعشت خزينة نادى الزمالك بـ2 مليون جنيه و100 ألف جنيه، قيمة إيرادات تجديد العضويات والاشتراكات التى تواردت على النادى، أول أمس، الأربعاء، بعدما انتعش نادى الزمالك بـ4 مليون جنيه وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق.

وترغب اللجنة التى تدير الزمالك حاليًا فى سداد رواتب اللاعبين المتأخرة والبالغة قيمتها ما يقرب من 10 مليون جنيه ثم سداد رواتب الموظفين والعاملين بالنادى الأبيض ثم التحرك بعد ذلك لسداد مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم المقبل، بعدما انتعش أيضا نادى الزمالك بـ2.5 مليون جنيه قيمة الموافقة على انتقال محمد حسن إلى سيراميكا كيلوباترا.