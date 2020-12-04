شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يقود هجوم المقاولون أمام أرتا سولار بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عماد النحاس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، عن تشكيل ذئاب الجبل الذي يستعد لخوض مباراة الإياب فى دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام أرتا سولار بطل جيبوتى، والتى تنطلق فى تمام الثامنة مساء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: فى حراسة المرمى: محمود أبو السعود ، ورباعى خط الظهر: فاروقا نور الدين، فادى نجاح، حسن الشامى، أمير عابد.وخط الوسط: محمد مجلى، إبراهيم صلاح، محمد عصام، أحمد الشيمى، أحمد داودا. وفى الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

واستبعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الليبي، محمد أغا، ومواطنه الحكم المساعد عبد الواحد رمضان، من إدارة مباراة المقاولون العرب أمام أرتا سولار، فى إياب الدور التمهيدى لكأس الكزنفدرالية الإفريقية، بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، قبل ساعات من إدارة المباراة التى يحتضنها ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وقرر "كاف" إسناد مهمة إدارة اللقاء للحكم الليبي وحيد الجحاوي، كما سيعاونه بعض الحكام من تونس، الذين تم تعيينهم لإدارة لقاء أهلي بنغازي الليبي وهورسيد الصومالي، المقرر يوم الأحد المقبل، في القاهرة أيضا بالكونفدرالية.

وفاز المقاولون العرب في لقاء الذهاب بجيبوتي، بهدف نظيف، واقترب من التأهل لدور الـ32 للبطولة القارية، حيث يصطدم المقاولون بالنجم الساحلى التونسى فى حالة التأهل.