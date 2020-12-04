خالد محمود يبدأ مهمته مع أهلي جدة السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

بدأ خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، مهمته مع فريقه الجديد، بالمغادرة مع الفريق المتجهة إلى أبها استعداداً لمواجهة ضمك غداً السبت، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل أيام، أعلن الأهلي رسميا قبول استقالة الدكتور خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم.

ومن جانبه، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه وافق على قبول استقالة طبيب الفريق، بعد سنوات طويلة من الإخلاص والعطاء، بذل خلالها جهدًا كبيرًا، ونال تقدير واحترام الجميع.

وكان أخر انجاز حققه خالد محمود، الفوز مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد فوز فريقه السابق على الزمالك بهدفين لهدف.

وستبدأ رحلة الطبيب خالد محمود مع أهلي جدة بمواجهة أبها، مساء السبت، حيث يحتل فريقه حاليا المركز الثالث برصيد 13 نقطة.