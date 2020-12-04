غزل المحلة يُجيب لمصراوي.. أين الفريق من التدعيمات الصيفية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تشهد النسخة المقبلة من بطولة الدوري 2020/2021 مشاركة ثلاثة فرق صعدت من الدرجة الثانية للممتاز وهي غزل المحلة، البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا في ظهور هو الأول في تاريخ المسابقة للناديين الأخيرين.

وخلال الفترة الماضية شهدت الساحة الرياضية إعلان إدارة ناديي البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا عن ضم عدد من العناصر؛ استعداداً للنسخة المقبلة من بطولة دوري WE التي تنطلق في 14 ديسمبر المقبل أولى جولاتها.

يأتي إعلان صاحبا الظهور الأول في تاريخ بطولة الدوري وسط غياب إدارة نادي غزل المحلة من إعلان تدعيماتها لصفوف فريقها لمنافسات الموسم المقبل، وهو مادفع محرر الخليج 365 للتواصل مع نائب رئيس نادي غزل المحلة والمشرف على الكرة، حسام عزو.

عزو، شدد على أن إدارة نادي المحلة والجهاز الفني والفريق يعملون سوياً على الظهور بصورة جيدة في انطلاق بطولة الدوري؛ لإعادة اسم النادي للدوري مرة أخرى وإسعاد جماهيرهم التي تنتظر الكثير منهم مع عودتهم للأضواء مرة أخرى.

المشرف على الكرة بنادي غزل المحلة، أشار إلى أنهم أبرموا 10 صفقات وأغلقوا بها القائمة للموسم الجديد سيتم الإعلان عنها بصورة رسمية عبر منصات النادي الإلكترونية خلال اليومين المقبلين.

وعدد عزو لمحرر مصاروي عدة صفقات تعاقدوا معها استعداداً للموسم المقبل:"وقعنا مع موزيس من مصر المقاصة، أحمد حسن من وادي دجلة، أحمد الشيخ وإسلام فؤاد لاعبي طنطا وغيرهم".

وأتم نائب رئيس نادي غزل المحلة، إلى أنهم يعلمون أن منافسات الموسم المقبل ستكون قوية وصعبة لذا عملوا على تجهيز صفوف فريقهم تحت قيادة المدير الفني الذي صعد بالفريق للممتاز، خالد عيد.

ويأتي تأهل غزل المحلة للدوري الممتاز بعد غياب 4 سنوات حين هبط موسم 2015 - 2016، الذي لم يفز به في أي مباراة.