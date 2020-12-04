بالأرقام.. الأهلي يستهدف تعزيز تربعه على عرش الأفضل في العالم بالقرن الـ21

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2019/2020 للمرة التاسعة في تاريخه، عزَّز النادي الأهلي تقدمه باعتباره النادي الأكثر تتويجًا في العالم خلال هذا القرن الـ21.

وحصل العملاق المصري على 43 بطولة هذا القرن، أكثر من أي فريق كرة قدم آخر في جميع أنحاء العالم، وفقًا لموقع "Transfermarkt" المتخصص في الإحصائيات.

وتُوج "نادي القرن الإفريقي" بلقب دوري الأبطال للمرة السابعة منذ عام 2000، بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية للمسابقة (2-1) بإستاد القاهرة.

بالإضافة إلى ذلك، حصد الأهلي لقب الدوري 13 مرة، كأس السوبر المصري 11 مرة، كأس مصر 5 مرات، السوبر الإفريقي 6 مرات، بجانب لقب الكونفدرالية.

ألقاب الأهلي منذ مطلع القرن:

- 13 دوري مصري.

- 5 كأس مصر.

- 11 سوبر مصري.

- 7 دوري أبطال.

- 6 سوبر إفريقي.

- 1 كونفدرالية.

ويتفوق الأهلي على العملاق البافاري بايرن ميونيخ الألماني الذي يأتي في المركز الثاني بترتيب أكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات في القرن الـ21 برصيد 42 لقبا.

وفاز بايرن ميونيخ ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019/2020، قبل أن يحصد لقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني خلال شهر سبتمبر الماضي.

ويعد الأهلي هو الفريق الإفريقي الوحيد في قائمة الأكثر تتويجًا بالعالم بالقرن الـ21، في الوقت الذي يتواجد فيه ريال مدريد الإسباني خارج المراكز العشرة الأولى.

وبإمكان الأهلي موصلة تعزيز تربعه على صدارة الأكثر تتويجًا بالعالم إذا نجح في حصد لقب كأس مصر في المباراة النهائية للمسابقة أمام طلائع الجيش مساء السبت.

كما سينافس بطل إفريقيا على لقب السوبر الإفريقي حين يواجه نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية، بالمباراة المنتظر تأكيد إقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري في مصر.

لقبا الكأس والسوبر الإفريقي ستمنحان الفرصة للأهلي للابتعاد عن بايرن ميونيخ، الذي ينافسه أيضا على لقب كأس العالم للأندية في قطر بشهر فبراير 2021.

ترتيب أكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات في القرن الـ21:

1- الأهلي (مصر) - 43 لقبا.

2- بايرن ميونيخ (ألمانيا) - 42 لقبا.

3- لينكولن ريد أمبس (جبل طارق) - 40 لقبا.

4- برشلونة (إسبانيا) - 34 لقبا.

5- بورتو (البرتغال) - 33 لقبا.

6- شاختار دونيتسك (أوكرانيا) - 33 لقبا.

7- سيلتيك (أستكتلندا) - 33 لقبا.

8- دينامو زغرب (كرواتيا) - 33 لقبا.

9- شريف تيراسبول (مولدوفا) - 33 لقبا.

10- أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) - 33 لقبا.

11- ريال مدريد (إسبانيا) - 30 لقبا.

12- باريس سان جيرمان (فرنسا) - 29 لقبا.